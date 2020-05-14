«Им нужна еда, жилье и врачи»: в Москве полностью лишились дохода полмиллиона мигрантов

14 Май 2020 2020-05-14T04:28:49+03:00

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В Москве более половины мигрантов лишились работы и доходов. Потеряли все источники дохода 32% мигрантов, в то время как среди москвичей-россиян таких 17%, сообщает NEWS.ru.

Об этом говорит исследование Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС, проводимого группой социологов во главе с Евгением Варшавером. В документе говорится, что из-за этого есть риск того, что возрастет количество имущественных преступлений.

Чтобы не допустить этого, социологи рекомендуют государству предоставить мигрантам социальное обеспечение и медицинскую страховку.

В документе говорится о том, что ряд мер для поддержки мигрантов уже приняты государством. Так, например, после 18 апреля иностранцы получили право оставаться в России независимо от срока действия их разрешений.

Временно отменили требование оформления патента на трудовую деятельность. Теперь мигрантам можно работать в любом регионе, а не там где был выдан патент.

Иностранцам помогают волонтеры, некоторым мигрантам удается получить благотворительную поддержку: питание и компенсацию за жилье.

Но полностью проблему это не решает.

По мнению социологов, нужно обеспечить мигрантов едой и жильем, пока они не устроились на работу или не уехали на родину.

Сейчас необходимо сделать медпомощь для мигрантов более доступной, а еще решить вопрос с жильем.

— А болезненная реакция националистически настроенных россиян на решение о такой помощи неизбежно последует, но — на другой чаше весов тотальное обнищание с реальным голодом, возможным ростом преступности и прочими негативными социальными последствиями, и здесь необходимо принять взвешенное решение, которое очевидно состоит в том, чтобы позаботиться обо всех тех, кто вынужденно оказался на территории России на момент закрытия границ и не может отсюда никуда выехать, — поясняет Евгений Варшавер.

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