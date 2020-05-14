«Ушибы и травма колена»: 33-летняя водитель кроссовера сбила 15-летнего велосипедиста

14 Май 2020 2020-05-14T04:05:08+03:00

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В Заельцовском районе произошла авария. На улице Лебедевского Honda CR-V наехала на 15-летнего велосипедиста. Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, случилось это в 19:00 в среду, 13 мая.

— За рулем кроссовера находилась 33-летняя женщина. Она ехала со стороны улицы Георгия Колонды и возле дома № 2/2 по улице Лебедевского столкнулась с подростком на велосипеде. В результате ДТП 15-летний мальчик получил травму коленного сустава и ушибы и был доставлен в больницу Новосибирска, — сообщили в ведомстве.

Напомним, похожий случай произошел 11 мая в Ленинском районе. Там во дворе дома иномарка сбила 10-летнего мальчика, который ехал на самокате. А 30 апреля в Бердске 4-летний ребенок попал под машину, которая сдавала назад: чтобы вытащить мальчика, пришлось позвать на помощь прохожего.

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