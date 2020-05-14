«Вырвало кусок бампера»: пожарная автолестница протаранила дорогой внедорожник

14 Май 2020 2020-05-14T03:35:21+03:00

Водитель решил пропустить машину с мигалкой, но в итоге пострадало его авто

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На перекрестке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев произошла авария. Поздно вечером в среду, 13 мая, перед светофором стоял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в крайнем левом ряду. Его водитель услышала звук сирен — приближалась машина пожарных. Он выехал за стоп-линию и перестроился в соседний ряд, чтобы пропустить автолестницу. Но автомобиль экстренной службы из левого ряда повернул направо, в сторону площади Ефремова, и задела внедорожник. В итоге у того отвалилась часть переднего бампера.

В результате у "Тойоты" отвалилась часть переднего бампера.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сообщили о ДТП подписчики группы «АСТ-54».

— После этого участники аварии не смогли решить, кто из них виноват. Водитель «Тойоты» утверждал, что остановился, освободив ряд для проезда пожарных. Водитель автолестницы же был уверен, что внедорожник продолжал движение. Оппоненты остались на месте столкновения, чтобы их спор разрешили сотрудники ДПС, — рассказали в группе.

В ГИББД по городу КП-Новосибирск прокомментируют случай позже.

Обе машины остались ждать сотрудников ДПС.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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