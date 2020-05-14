2020-05-14T03:00:14+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Районы, где у сибиряков обнаружили инфекцию: последние данные на 14 мая 2020 года — на нашей онлайн-карте
Ульяна ДЖАНКОВА
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В регионе зафиксировали рекордное количество выздоровевших от коронавируса.В регионе зафиксировали рекордное количество выздоровевших от коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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За последние сутки онлайн-карта распространения коронавируса в регионе осталась без изменений: новых районов с заболевшими COVID-19 на ней не появилось. Но растет количество больных коронавирусом там, где уже ранее их выявляли.

— За последние сутки в Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ — 3 человека, 2 — в Сузунскую, 2 пациента — в Карасукскую, 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ, 1 в Ордынскую и 1 — в Коченевскую ЦРБ, — сообщили в оперштабе.

Инфицированные коронавирусом по-прежнему есть в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, Оби. Кроме того, заболевшие коронавирусом есть Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Новых районов на региональной карте распространения коронавируса за последние сутки не появилось.

Новых районов на региональной карте распространения коронавируса за последние сутки не появилось.

Общее количество заболевших коронавирусом — 1300, из них 80 детей. За последние сутки из больницы выписали рекордное количество вылечившихся — 66 пациентов отпустили домой.

За время эпидемии в регионе умерли 16 человек.

В Новосибирской области с 12 мая смягчили некоторые ограничения. Людям разрешили гулять в парках и скверах, но не во всех. Сибиряков по-прежнему просят соблюдать дистанцию и носить маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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