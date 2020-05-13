2020-05-13T19:46:34+03:00
Происшествия

Хотел помириться с девушкой: сибиряк с игрушечным пистолетом ограбил ларек, чтобы купить цветы

Полиция задержала его на следующее утро после ограбления
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибиряк, угрожая продавщице игрушечным пистолетом, ограбил киоск, чтобы купить возлюбленной цветы.Сибиряк, угрожая продавщице игрушечным пистолетом, ограбил киоск, чтобы купить возлюбленной цветы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сибиряк, угрожая продавщице игрушечным пистолетом, ограбил киоск, чтобы купить возлюбленной цветы. Уже утром его задержали полицейские.

— В ходе расследования установлено, что в начале февраля этого года, 39-летний сибиряк сидел у себя дома и распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он решил сходить в круглосуточный киоск, который находился недалеко, — сообщили в прокуратуре Кировского района.

Стоит отметить, что цели у преступника оказались довольно необычными. Ограбить ларек мужчина решил, чтобы купить цветы своей возлюбленной, с которой они накануне поссорились. Вооружившись игрушечным пистолетом, сибиряк напугал сонную продавщицу и потребовал у нее 300 рублей. Получив деньги, он купил в соседнем цветочном магазине розу, которую он подарил своей даме. Парочка гуляла по городу до рассвета, но уже утром неудачливого «Ромео» задержали полицейские.

Органами предварительного расследования действия обвиняемого квалифицированны ч.1 ст.162 УК РФ — разбой. Ему грозит наказание в виде 8 лет тюрьмы. Дело будет рассматривать Кировский районный суд Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хотел помириться с девушкой: сибиряк с игрушечным пистолетом ограбил ларек, чтобы купить цветы
Прием в вузы, золотая медаль и смена предметов: рассказываем, на что повлиял перенос ЕГЭ из-за коронавируса
А вам слабо: сибиряк прошелся по набережной на руках
Доктор Александр Мясников: «После коронавируса наступит более страшная эпидемия»
В Новосибирской области коронавирусом заразились 168 медиков
Минздрав: «В Новосибирскую область поступят 300 аппаратов ИВЛ»
За пьянку и прогул на удаленке не уволят: что ждет россиян после периода нерабочих дней
Ветерану, сражавшемуся за Курилы, подарили книгу «Живем и помним»
Перенос ЕГЭ в Новосибирске 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
«Мою дочь пытались убить»: Наталья Поклонская рассказала о покушениях на свою семью
«Он умер, пока его везли в больницу»: в Новосибирске под окнами высотки обнаружили мужчину
«Вернулась домой, когда начирикалась»: самка попугая сбежала на романтик к воробьям
«Она появилась внезапно»: в Бердске задержали водителя, сбившего насмерть 51-лентюю женщину
«Сначала оранжевая, потом бирюзовая»: новосибирцев напугал цвет воды в реке Каменке
Зеленые зоны Затулинки объединят в единый парк
«Нес малышей осторожно»: кот подбросил хозяйке двух новорожденных зайчат
Погода в Новосибирске до 20 мая: рассказываем, что нас ждет
Это рекорд! Такого еще не было: в Новосибирской области выздоровели 66 больных коронавирусом
«Остановись так, чтобы она упала и полетела куда подальше»: пенсионерку без маски выгнали из автобуса