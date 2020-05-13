Хотел помириться с девушкой: сибиряк с игрушечным пистолетом ограбил ларек, чтобы купить цветы

13 Май 2020 2020-05-13T19:46:34+03:00

Полиция задержала его на следующее утро после ограбления

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Сибиряк, угрожая продавщице игрушечным пистолетом, ограбил киоск, чтобы купить возлюбленной цветы. Уже утром его задержали полицейские.

— В ходе расследования установлено, что в начале февраля этого года, 39-летний сибиряк сидел у себя дома и распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он решил сходить в круглосуточный киоск, который находился недалеко, — сообщили в прокуратуре Кировского района.

Стоит отметить, что цели у преступника оказались довольно необычными. Ограбить ларек мужчина решил, чтобы купить цветы своей возлюбленной, с которой они накануне поссорились. Вооружившись игрушечным пистолетом, сибиряк напугал сонную продавщицу и потребовал у нее 300 рублей. Получив деньги, он купил в соседнем цветочном магазине розу, которую он подарил своей даме. Парочка гуляла по городу до рассвета, но уже утром неудачливого «Ромео» задержали полицейские.

Органами предварительного расследования действия обвиняемого квалифицированны ч.1 ст.162 УК РФ — разбой. Ему грозит наказание в виде 8 лет тюрьмы. Дело будет рассматривать Кировский районный суд Новосибирска.

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