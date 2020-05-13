2020-05-13T20:08:34+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 14 мая 2020 года составило 1300 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 14 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Пять парков и скверов обработали антисептиками, они открыты для прогулокПять парков и скверов обработали антисептиками, они открыты для прогулокФото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 14 мая 2020 года составило 1300 человек, среди заболевших - 80 детей. Таковы данные оперативного штаба региона за прошедшие сутки. В инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 1472 пациента с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.

Врачи продолжают лечить 51 человека в отделениях реанимации инфекционных больниц, 20 пациентов на данный момент подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у трех детей. В детской больнице №3 сейчас находится 76 детей с подозрением на коронавирус, включая несовершеннолетних пациентов с подтвержденным диагнозом.

Количество жертв коронавируса в Новосибирской области осталось прежним: врачи не смогли спасти 16 человек. У погибших течение болезни осложнялось хроническими недугами.

За минувшие сутки из больниц выписали 66 пациентов. Всего 404 человека, лечившихся от COVID-19, вернулись домой.

По данным на 14 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 62933 теста на коронавирусную инфекцию.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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