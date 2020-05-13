Прием в вузы, золотая медаль и смена предметов: рассказываем, на что повлиял перенос ЕГЭ из-за коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T19:03:51+03:00

Экзамены выпускники будут сдавать после 8 июня, но точные даты пока не известны

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В Министерстве просвещения сегодня, 13 мая, сообщили о повторном переносе ЕГЭ. Ранее, их старт уже переносили на 8 июня, теперь же стало известно, что экзамен пройдет еще позднее. Однако точные даты пока не названы: в минпросвещения обещают озвучить их позже.

— Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, — цитирует министра просвещения Сергея Кравцова сайт kp.ru. — Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Те выпускники, которые решат отказаться от поступления в этом году от поступления в вуз, ЕГЭ сдавать не будут. Итоговые отметки им выставят на основе оценок за весь учебный год.

Что же касается учеников 9-х классов, то для них экзамены в этом году полностью отменили. Оценки в аттестат они также получат на основе годовых отметок.

Многих родителей в данной ситуации волнует такой вопрос: а если ребенок сейчас откажется от ЕГЭ, а в следующем году решит пойти в вуз? В таком случае, он сможет потом зарегистрироваться и сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года. Уже сейчас действует такой порядок для тех, кто по каким-то причинам оказался без результатов ЕГЭ, а поступает в росссийский вуз.

Несмотря на отсрочку, менять предметы по выбору школьникам все равно нельзя. Ведь задания для разных вариантов готовятся сильно заранее, поэтому перенос даты сдачи, в данном случае, ничего не меняет.

Для тех ребят, кто рассчитывал закончить школу с золотой медалью, тоже появились свои изменения. Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на «отлично» оба полугодия. Более детальные правила для данной процедуры еще уточняются.

Перемены коснутся и процесса приема абитуриентов в вузы. Корректировке подвергнется, в первую очередь, сама приемная компания: по крайней мере, в части сроков. В Министерстве образования России утверждают, что сейчас для университетов очень важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре. Кроме того, Минобрнауки считает, что в такой ситуации оптимальным решением будет рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU