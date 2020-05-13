«Вместо субботника»: спасатели и волонтеры обеззаразили парки и удицы Новосибирска от коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T19:19:47+03:00

Сотрудники МЧС обрабатывают дорожки, скамейки и детские площадки в ежедневном режиме. ФОТО: предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС начали ежедневно мыть дорожки и лавочки, а также сдувать пыль

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Власти Новосибирска открыли для прогулок два сквера и парк — сотрудники МЧС обработали их от коронавируса. Более 50 человек и 10 единиц техники пришли в защитных костюмах и респираторах, чтобы обезопасить Нарымский, Театральный и Первомайский сквер, а также в парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова и Заельцовский парк.

Сотрудники МЧС сдували пыль и мусор с дорожек, а затем опрыскивали территорию специальным составом, содержащим антисептик. Для качественной обработки парков и скверов использовали технику — десять автоцистерн и машин специальной обработки с антисептическим раствором.

Пять скверов и парков подверглись обработке. ФОТО: предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

— С 13 мая к списку общественных мест для обработки добавились скверы и парки. Только за день один день удалось обработать около двух миллионов квадратных метров. Обработка в других парковых зонах будет продолжаться ежедневно, — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Павел Винаков.

К слову, в работах на териитории города были задейтвованы не только спасатели, но и волонтеры-студенты: все они прошли специальный курс обучения.

Напомним, с начала апреля МЧС начало обработку общественных мест от коронавируса. Ежедневно спасатели распрыскивают антисептический раствор на территориях больниц, привокзальных площадей, в зданиях железнодорожных, автобусных и речного вокзалов, в отделениях полиции, а также в СИЗО и исправительных колониях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/778915" frameborder="0"></iframe> Обработка парков Новосибирска от коронавируса.Видео предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской областиНикита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU