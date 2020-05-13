Доктор Александр Мясников: «После коронавируса наступит более страшная эпидемия»

13 Май 2020 2020-05-13T16:59:53+03:00

По его словам, к этой новой волне заболеваний Россия должна быть более подготовлена

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Известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы в Москве, Александр Мясников рассказал о том, что пандемия коронавируса — это только «учения» перед началом куда более масштабной эпидемии. По его словам, к этой новой волне заболеваний Россия должна быть уже гораздо более подготовлена.

— Я считаю эту пандемию учениями перед грядущими серьезными пандемиями. Эпидемиологи и вирусологи говорят, что серьезный грипп с высокой смертностью — это две мутации. Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку. То, что мы видим с коронавирусом. Это будет инфекция, которая потенциально может быть более серьезной. Однако, нет никаких точных прогнозов по срокам, — пояснил Александр Мясников.

По словам Мясникова, после пандемии коронавируса, Россия должна быть более подготовлена к новой эпидемии.

— Вы же понимаете, что по смертям в общем у нас минимально по сравнению с другим миром. Но мы все приложили определенные усилия, и были жертвы. Все пережили самоизоляцию и связанные с этой самоизоляцией решения — и экономические, и психологические, и напряжение с общей медициной, потому что она занята борьбой с коронавирусом. Поэтому сейчас, чтобы это все ушло в никуда — это просто неправильно, — пояснил медик.

Полное интервью с Александром Мясниковым, в котором он подробно рассказывает обо всем, что связано с пандемией коронавируса, читайте на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU