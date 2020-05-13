2020-05-13T15:34:08+03:00
Общество

В Новосибирской области коронавирусом заразились 168 медиков

Об этом сообщил министр здравоохранения региона
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области, на данный момент, коронавирус диагностировали у 168 медиков.В Новосибирской области, на данный момент, коронавирус диагностировали у 168 медиков.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области, на данный момент, коронавирус диагностировали у 168 медиков. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения региона.

— В настоящее время, в Новосибирской области коронавирус диагностировали у 168 работников медицинских учреждений, — пояснил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Напомним, в настоящее время, в регионе зарегистрировано всего 1300 случаев заболевания коронавирусом, из них 80 детей. В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1472.Выздоровели на данный момент уже 404 человека, скончалось — 16. Всего в регионе сделано 62 933 теста на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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