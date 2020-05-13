Минздрав: «В Новосибирскую область поступят 300 аппаратов ИВЛ»

13 Май 2020 2020-05-13T15:26:12+03:00

В Новосибирскую область за последнее время поступило 30 аппаратов ИВЛ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За прошедшие сутки в регионе коронавирус выявили у 77 человек

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В Новосибирскую область за последнее время поступило 30 аппаратов ИВЛ. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, сейчас ожидается еще более крупная поставка.

— В настоящее время мы ожидаем еще около 300 аппаратов ИВЛ, — пояснил Константин Хальзов на брифинге 13 мая.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе коронавирус выявили у 77 человек. На данный момент в реанимации находится 51 пациент, на аппарате ИВЛ — 20 пациентов. Общее число заболевших в регионе составляет 1300 человек. Но есть в Новосибирской области и новый положительный рекорд: всего за прошедшие сутки выздоровело рекордное количество человек — 66. Их уже выписали из больницы. Общее количество выздоровевших от коронавируса в Новосибирской области составляет 404.

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ИСТОЧНИК KP.RU