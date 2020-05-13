За пьянку и прогул на удаленке не уволят: что ждет россиян после периода нерабочих дней

13 Май 2020 2020-05-13T14:28:49+03:00

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Президент объявил, что с 12 мая завершается период нерабочих дней, который был введен из-за коронавируса. Рассказываем, что это значит и на что теперь могут рассчитывать люди. Вопросы об этом kp.ru задала генеральному инспектору труда Союза профсоюзов России Сергею Храмову и руководителю правового департамента Конфедерации труда России, члена Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олегу Бабичу.

На вопрос о том, выходить ли теперь на работу или нет, Олег Бабич отвечает, что, несмотря на то, что президент отменил единый нерабочий режим, в каждом регионе власти самостоятельно решают вопрос о продлении нерабочего периода. Также власти регионов определяют, какие предприятия продолжают находиться на самоизоляции. Таким образом, работники тех организаций, деятельность которых приостановлена согласно указу, будут продолжать просто получать свою зарплату в полном объеме. Те же люди, чьи места работы не входят в этот перечень, могут выйти с режима самоизоляции. Исключения в данном случае будут касаться только людей старше 65 лет.

Кстати, оповестить работников о том, должны ли они сейчас выходить на работу или нет — задача работодателя.

А как быть, если работодатель, которому позволено возобновить деятельность, не сообщает о выходе на работу, так как он решил закрыть бизнес? По словам Сергея Храмова, в таком случае необходимо все же прийти на работу и обязательно зафиксировать это с помощью фото или чего-то подобного. Период нерабочих дней в связи с повышенной готовностью определялся ст. 157, ч.2 ТК, который определяет порядок оплаты простоя, не связанного с виной работодателя или работника, то есть по независящим от сторон обстоятельствам. В таком случае выплачивается зарплата не ниже 2/3 от оклада или тарифной ставки работника. В случае, если нерабочий период отменен, а предприятие может, но не возобновляет работу, это уже будет считаться простоем по вине работодателя — ст 157, ч.2 ТК. В таком случае, зарплата будет начисляться не из расчета оклада, а из расчета средней заработной платы, рассчитанной по предыдущему году с учетом всех премий и доплат. Фиксация факта прихода на работу поможет в суде.

Владельцы собственного бизнеса, которые решили возобновить работу, должны помнить, что разрешение на это должно быть и от региональных властей. Если в регионе работать не разрешено, то предпринимателя могут оштрафовать.

Многих людей волнует вопрос о том, можно ли остаться на удаленной работе, если начальник требует выйти в офис? По словам Олега Бабича, этот аспект работы остается полностью во власти работодателя. Однако, и здесь есть определенные нюансы: категории риска. Это люди люди возрастом от 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания из перечня. Работодатель не имеет права вытаскивать их в офис. Они могут настаивать на том, чтобы остаться на удаленной работе. Остаться дома можно и через оформление больничного.

Если говорить о материальной стороне ситуации, то многих россиян волнует вопрос о том, должна ли компания вернуть зарплаты на прежний уровень, если их сокращали на время карантина.

— Если издавались приказы по зарплатам, связанные с введением ограничительных мер, то надо будет эти приказы отменять и издавать новые. Но у каждого предприятия свой уникальный случай. Надо смотреть какая отрасль, чем занимается. Вернутся ли зарплаты на прежний уровень — большой вопрос. Если организация не работала, а теперь стала работать, то работник вправе рассчитывать на оплату труда в полном объеме. Работник должен получить то, что он заработал, это предполагает закон. Если человек работал удаленно, то у него вообще ничего не должно было поменяться. Он выполняет те же самые функции, просто не в офисе, а у себя дома, — пояснил Олег Бабич.

Некоторых людей волнует вопрос, могут ли на удаленке уволить за пьянку или прогулы. По словам Олега Бабича, вопрос этот очень неоднозначный. Для начала, как все эти факты установить? Увольнение за нахождение в пьяном виде на рабочем месте предусматривает обязательное установление факта опьянения. Минздрав предусмотрел, что для этого потребуются пробы выдыхаемого воздуха, анализ крови и мочи. Сделать такой анализ можно в специальном медцентре, имеющем необходимую лицензию. То есть, в теории, конечно, можно допустить, что гражданин на удаленке в рабочий день запил, начал буянить. Соседи вызвали наряд полиции, который установил факт алкогольного опьянения и сообщил об этом на работу. Но с условием, что это происходило в рабочее время. Та же ситуации и с прогулами: как точно определить, что человек не на рабочем месте? Поэтому, уволить за прогулы или пьянку на удаленке практически нереально.

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