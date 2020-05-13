2020-05-13T13:49:50+03:00
Общество

Ветерану, сражавшемуся за Курилы, подарили книгу «Живем и помним»

Подарок вручил председатель Новосибирской областной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Евгений Яковенко
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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В областном центре продолжают чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Председатель Новосибирской областной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Евгений Яковенко подарил 94-летнему участнику ВОВ Владимиру Владимировичу Степанову книгу «Живем и помним» со стихами и репродукциями картин новосибирского фронтовика Вениамина Чебанова.

Владимир Степанов - единственный из ныне живущих в Новосибирске ветеранов, который освобождал Курилы во время Второй мировой войны. Еще накануне Дня Победы по просьбе участника войны Евгений Яковенко возложил цветы к бюсту маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина в честь боевого друга Владимира Степанова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Евгений Яковенко отметил, что поговорить с людьми, которые были свидетелями той страшной и кровопролитной войны, - это большая ценность.

- Большая ценность - общаться с людьми, которые пережили такие трагические события и сумели сохранить себя и для нас в том числе. Благодаря им мы можем из первоисточника получить информацию о войне и передать ее молодому поколению. Очень важно сохранить память об этом в каждой семье. Поэтому мы любыми способами стараемся поддержать ветеранов - оказать им внимание и уважение, - сказал Евгений Яковенко.

Напомним, что книга «Живем и помним» была издана при поддержке секретаря реготделения «ЕР» Андрея Травникова к 75-летию Победы. Из печати вышло 5 тысяч экземпляров книги, 3 тысячи будут вручены ветеранам ВОВ, проживающим в Новосибирской области, еще 2 тысячи - будут переданы в школьные и муниципальные библиотеки.

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