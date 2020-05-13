Перенос ЕГЭ в Новосибирске 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

13 Май 2020 2020-05-13T13:46:59+03:00

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перенос ЕГЭ в Новосибирске 2020 — экзамен перенесли с 8 июня на более поздний период

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В этом году выпускников ожидает перенос ЕГЭ в Новосибирске 2020. Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Минпросвещения РФ, сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены Правительством и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой и Советом Федерации в ближайшие дни.

Изменится и формат проведения экзамена. Учащимся, не планировавшим поступать в вуз, в аттестат отметки могут поставить по итогам учебного года.

— Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, — заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Что касается практической стороны проведения экзамена, то она будет соответствовать всем необходимым нормам безопасности. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, а в помещениях будет проведена дезинфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU