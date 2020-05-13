«Он умер, пока его везли в больницу»: в Новосибирске под окнами высотки обнаружили мужчину

13 Май 2020 2020-05-13T11:43:49+03:00

В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого мужчину. Фото: «Инцидент Новосибирск».

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В среду, 13 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ЧП. Под окнами дома №163/8 на улице Бориса Богаткова обнаружили мужчину. Прохожие вызвали «скорую» и полицейских. По дороге в больницу мужчина умер.

— Из окна дома Бориса Богаткова, 163/8 выпал молодой человек. Приблизительно с 7-8 этажа. Загрузили в реанимацию. О состоянии не известно, — рассказал подписчик паблика «Инцидент Новосибирск».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на месте происшествия в деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Пока личность погибшего установить не удалось.

Напомним, в конце апреля под окнами высотки на улице Романов нашли мертвую женщину. Полицейские сообщали, что женщина жила в том, доме, рядом с которым ее нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU