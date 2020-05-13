«Он умер, пока его везли в больницу»: в Новосибирске под окнами высотки обнаружили мужчину
В среду, 13 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ЧП. Под окнами дома №163/8 на улице Бориса Богаткова обнаружили мужчину. Прохожие вызвали «скорую» и полицейских. По дороге в больницу мужчина умер.
— Из окна дома Бориса Богаткова, 163/8 выпал молодой человек. Приблизительно с 7-8 этажа. Загрузили в реанимацию. О состоянии не известно, — рассказал подписчик паблика «Инцидент Новосибирск».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на месте происшествия в деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Пока личность погибшего установить не удалось.
Напомним, в конце апреля под окнами высотки на улице Романов нашли мертвую женщину. Полицейские сообщали, что женщина жила в том, доме, рядом с которым ее нашли.
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ИСТОЧНИК KP.RU