«Она появилась внезапно»: в Бердске задержали водителя, сбившего насмерть 51-лентюю женщину

13 Май 2020 2020-05-13T11:16:49+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области задержали водителя, сбившего ночью 9 мая 51-летнюю женщину. От полученных травм сибирячка умерла.

Все произошло на пересечении улиц Боровая и Рогачева. Женщина пыталась перейти дорогу, шла она не по «зебре». Об этом рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

— Поймать водителя помогли камеры видеонаблюдения и свидетели. Водителем оказался 29-летний житель Бердска. Он во всем признался. Парень рассказал, что накануне происшествия у себя в гараже ремонтировал свой автомобиль «Лада Калина», после чего выехал на дорогу, где, не успел затормозить и сбил внезапно появившуюся на проезжее части женщину, после чего, испугавшись, продолжил движение и поставил автомобиль в гараж, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

В полицию о происшествии водитель не сообщил и скорую помощь не вызывал. Сейчас в правоохранительных органах проводят проверку. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Бердске поймали водителя, насмерть сбившего 51-летнюю женщину.

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ИСТОЧНИК KP.RU