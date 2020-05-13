2020-05-13T09:58:52+03:00
Общество

Зеленые зоны Затулинки объединят в единый парк

В сентябре жители левобережья смогут проехать по новым велодорожка
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Мэру Новосибирска Анатолию Локтю представили проект парка. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.Мэру Новосибирска Анатолию Локтю представили проект парка. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
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В Новосибирске стартовали масштабные работы по благоустройству Затулинского дисперсного парка — несколько парков и скверов, расположеных близко друг к другу соединят пешеходными маршрутами. Мэру Новосибирска Анатолию Локтю представили проект будущего места отдыха горожан и доложили о ходе работ.

— Место для парка выбрали сами новосибирцы в результате голосования из 10 зон. В развивающейся перспективной части Кировского района живет около 100 тысяч горожан. Поэтому организация зеленого пространства — важная и необходимая задача. В Новосибирске еще не было благоустройства такого масштаба. Реализация проекта предусматривает создание единой зоны отдыха из придомовых зеленых территорий, небольших парков и скверов. Проект прорабатывался не один год — здесь тщательно продуманы все детали. Уверен, парк станет любимым местом семейного отдыха и массовых мероприятий, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Первый этап проекта— замена покрытия на пешеходных зонах, новые велодорожки и спортплощадка. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

Первый этап проекта— замена покрытия на пешеходных зонах, новые велодорожки и спортплощадка. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

Проект благоустройства Затулинского дисперсного парка состоит из трех этапов. В этом году реализуют первый — предстоит заменить покрытия на пешеходных зонах, обустроить велодорожки, построить спортивную и детскую площадки, а также сцену и места для зрителей. Строительные работы первого этапа планируют закончить в сентябре, а в октябре — завершить благоустройство территории. Общий объем финансирования на 2020 год — около 150 миллионов рублей при участии федерального и областного бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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