«Нес малышей осторожно»: кот подбросил хозяйке двух новорожденных зайчат

13 Май 2020 2020-05-13T09:55:52+03:00

Один зайчонок отделался испугом, а вот второй от зубов кота погиб: он был слишком маленьким

Изменить размер текста: A A

Под Новосибирском поздно вечером домашний кот пошел прогуляться, обратно зверь вернулся не один: в зубах у него был маленький зайчонок. Его пару дней назад родила мама. На следующий день кот украл второго малыша. Его он тоже принес в дом к хозяйке.

Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ)

Один зайчонок отделался испугом, второй - позже погиб. Фото: ЦРДЖ

— Принес осторожно, не нанеся ранений маленькому комочку. Зайчонок отделался легким испугом. Он весьма бодр. Второму зайчонку провезло меньше: у него на спине и животе мы нашли рваные ранки. К тому времени, когда мы успели доехать до города и ввести необходимые препараты, зайчонок уже терял силы — поник и обмяк. Вскоре малыш умер, — рассказали в Центре.

Волонтеры говорят, что дикие животные часто гибнут из-за домашних питомцев. Активисты просят хозяев не выпускать их из дома, либо следить, что делает питомец на прогулке.

Волонтеры просят хозяев следить за своими питомцами. Фото: ЦРДЖ

— Сколько птиц и птенцов ежегодно падает жертвами кошек, вывезенных хозяевами на природу, сколько пожеванных собаками ежей погибает, не дожив до оказания первой помощи, сколько ласок, зайчат и бельчат приносят кошки своим хозяевам каждое лето. Часть из них нам удается спасти, но не всех, — рассказали волонтеры.

Также активисты надеются, что зайчиха увела малышей в безопасное место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU