Погода в Новосибирске до 20 мая: рассказываем, что нас ждет

13 Май 2020 2020-05-13T09:46:28+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске до 20 мая

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Погода в Новосибирске до 20 мая будет жаркой. Температура воздуха составит 33 градуса. Иногда будут дожди. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Во второй декаде мая температурный фон будет выше нормы на 6-9 градусов. К пятнице-субботе температура снизится до 21-26 градусов тепла, а с 18 мая снова повысится до 28-33 градусов. В середине декады также вероятнее всего осадки в виде кратковременных дождей с грозами, когда над областью будут проходить холодные атмосферные фронты, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптик также отметил, что ветер будет слабый, лишь при дождях и грозах его порывы усилятся до 15-17 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU