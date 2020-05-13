2020-05-13T09:46:28+03:00
Общество

Погода в Новосибирске до 20 мая: рассказываем, что нас ждет

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске до 20 мая
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Погода в Новосибирске до 20 мая: рассказываем, что ждет сибиряковПогода в Новосибирске до 20 мая: рассказываем, что ждет сибиряковФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Погода в Новосибирске до 20 мая будет жаркой. Температура воздуха составит 33 градуса. Иногда будут дожди. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Во второй декаде мая температурный фон будет выше нормы на 6-9 градусов. К пятнице-субботе температура снизится до 21-26 градусов тепла, а с 18 мая снова повысится до 28-33 градусов. В середине декады также вероятнее всего осадки в виде кратковременных дождей с грозами, когда над областью будут проходить холодные атмосферные фронты, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптик также отметил, что ветер будет слабый, лишь при дождях и грозах его порывы усилятся до 15-17 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сначала оранжевая, потом бирюзовая»: новосибирцев напугал цвет воды в реке Каменке
Зеленые зоны Затулинки объединят в единый парк
«Нес малышей осторожно»: кот подбросил хозяйке двух новорожденных зайчат
Погода в Новосибирске до 20 мая: рассказываем, что нас ждет
Это рекорд! Такого еще не было: в Новосибирской области выздоровели 66 больных коронавирусом
«Остановись так, чтобы она упала и полетела куда подальше»: пенсионерку без маски выгнали из автобуса
«К ИВЛ подключены 20 пациентов»: в Новосибирске у 74 человек обнаружили коронавирус
«Наступил в яму и начал захлебываться»: под Новосибирском утонул 9-летний мальчик
График работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года: что изменится
«Вирус разрушил организм здорового мужика» : умер трубач оперного театра Павел Бурков, заразившийся COVID-19
Красота за 400 миллионов: фотограф показал видео с новой подсветкой на оперном театре
«Загорелась веранда»: мама с пятилетним ребенком не смогли выбраться из горящего дома
Пляжи в Новосибирске 2020: в МЧС объяснили, когда их откроют
«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы
«Врезался в металлическое ограждение»: в Новосибирске 24-летний байкер сломал бедро, упав с мотоцикла
«Пожарные неслись»: в Новосибирске вспыхнула «ГАЗель»
«Открутили решетки на окнах»: полицейских уволили за то, что двое сибиряков убежали из камеры
«Я перелетел через машину»: байкер, которого сбил автомобиль, показал, как это произошло
«Он его не заметил»: под Новосибирском 30-летний водитель задавил пенсионера
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Счетная палата: «Кризис, возникший из-за коронавируса, будет продолжаться не меньше года»
«Мне страшно так жить»: лысой модели, которую избили на глазах у детей, начали угрожать
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 мая 2020 года составило 1300 человек
Директор футбольного клуба «Новосибирск» ушла в отставку
В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: 3-летний ребенок попал в больницу
«Где все?»: авиарадары засекли таинственную надпись над Новосибирском