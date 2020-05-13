Это рекорд! Такого еще не было: в Новосибирской области выздоровели 66 больных коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T09:03:01+03:00

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В среду, 13 мая, в опрештабе правительства Новосибирской области поделились хорошей новостью: из больницы выписали рекордное количество пациентов — 66 человек, переболевших коронавирусом. Их анализы показали отрицательный результат.

— Всего из 1300 заболевших коронавирусом выздоровели 404 пациента, — сообщили в опрештабе. — За последние стуки коронавирус подтвердился у 77 человек. На данный момент в реанимации — 51 пациент, на аппарате ИВЛ — 20 пациентов.

За все время эпидемии в Новосибирской области умерли 16 человек. Во вторник, 12 мая стало известно о смерти 64-летней пациентки инфекционного госпиталя. У нее диагностировали коронавирусную пневмонию.

Напомним, в регионе смягчили некоторые ограничительные меры. Людям разрешили гулять в парках и скверах, правда, не во всех. Жителям региона напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию и обязательно носить защитные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU