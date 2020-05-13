«Остановись так, чтобы она упала и полетела куда подальше»: пенсионерку без маски выгнали из автобуса

13 Май 2020 2020-05-13T08:38:42+03:00

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Неприятный случай произошел в пригородном автобусе №220, который ехал от областной больницы в Новосибирске до села Криводановка. Как рассказал пассажир по имени Денис, из транспорта высадили бабушку за то, что она была без маски. За нее вступилась другая женщина, однако, по словам очевидца, на обеих женщин посыпались оскорбления.

— Кондуктор и водитель начали обзывать их двоих и подкалывать, переходить на личности и унижать на протяжении всей поездки. Также промелькнула фраза: «Остановись так, чтобы она упала и полетела куда подальше». После этого водитель не успокоился и начал говорить, что никуда не поедет. После — всех, кто был без масок, выгоняли с салона. Как считаете, это правильно? — спросил очевидец.

Связаться с перевозчиками маршрута корреспонденту КП-Новосибирск не удалось. Тогда мы направили запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию.

Был ли прав водитель, пояснила юрист Марина Пьянкова.

— В постановлении губернатора Новосибирской области № 66 написано, что гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе и в автобусах. Не прописано, есть ли ответственность за появление без маски. Но нужно помнить о здоровье себя и окружающих, а также о том, что могут привлечь к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Тем не менее, высаживать пассажирку водителю не стоило и тем более — оскорблять. За оскорбления можно получить административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей, — сказала корреспонденту КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

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