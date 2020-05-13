2020-05-13T08:14:22+03:00
Общество

«К ИВЛ подключены 20 пациентов»: в Новосибирске у 74 человек обнаружили коронавирус

Об этом рассказали в опрештабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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За последние сутки коронавирус обнаружили у 74 человек.За последние сутки коронавирус обнаружили у 74 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 13 мая, стало известно еще о 74 заболевших коронавирусом в Новосибирской области. Такую информацию предоставил оперштаб регионального правительства. Несмотря на то, что количество заболевавших коронавирусом растет, есть и хорошие новости.

— За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом. Из больницы выписали 66 пациентов. Их контрольные тесты были отрицательными, — сообщили в оперштабе. — В реанимации — 51 пациент, на аппарате ИВЛ — 20 человек.

С начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 1300 человек, в из них — 404 выздоровели, а 16 скончались. Большая часть умерших — люди в возрасте с сопутствующими заболеваниями.

Также за время эпидемии коронавирус обнаружили у 80 детей.

Случаи заражения инфекцией зарегистрированы не только в Новосибирске, но и в других города и районах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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