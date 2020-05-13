«Наступил в яму и начал захлебываться»: под Новосибирском утонул 9-летний мальчик

13 Май 2020 2020-05-13T07:55:49+03:00

Это уже второй случай гибели ребенка на водоеме за последние несколько дней

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В среду, 13 мая, стало известно о том, что в Куйбышеве в водоеме утонул 9-летний мальчик.Это произошло днем во вторник, 12 мая. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— Трое друзей пришли на водоем. Пока двое детей прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться. Он утонул, так как не умел плавать, — рассказали в СК по Новосибирской области. — Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Напомним, накануне на озере в Тогучине погиб 9-летний мальчик. Он поскользнулся в воде и утонул. На водоем он приехал на велосипеде вместе с друзьями.

Сейчас купаться запрещено. Пока в регионе нет ни одного оборудованного пляжа, не проверено дно водоемов. Несмотря на жару, вода по-прежнему еще холодная.

Следователи СКР призывают родителей не оставлять детей без присмотра.

— Взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью, — напомнили родителям в СК по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU