2020-05-13T08:19:36+03:00
Общество

График работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года: что изменится

Рассказываем, как изменится график работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Рассказываем, как изменится график работы метро в Новосибирске с 13 маяРассказываем, как изменится график работы метро в Новосибирске с 13 маяФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Стало известно, что изменится в графике работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года.

Поезда будут ездить с 6 утра до 24.00, как и прежде. Напомним, в период нерабочих дней метро Новосибирска работало до 22:00.

— Напоминаем, что интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составляет 3-3,5 минуты, а в межпиковое время — 5 минут, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Несмотря на возвращение к прежнему графику, профилактика коронавирусной инфекции в метро продолжается. Жители должны соблюдать масочный режим, в том числе и в общественном транспорте. Купить маски с 6 мая можно прямо на кассе, где продают жетоны: одна штука стоит 32 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет работать метро в Новосибирске с 15 апреля 2020 года

Рассказываем, как будет работать метро в Новосибирске с 15 апреля 2020 года (подробнее)

На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски

Без них на платформу идти не рекомендуют (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Остановись так, чтобы она упала и полетела куда подальше»: пенсионерку без маски выгнали из автобуса
«К ИВЛ подключены 20 пациентов»: в Новосибирске у 74 человек обнаружили коронавирус
«Наступил в яму и начал захлебываться»: под Новосибирском утонул 9-летний мальчик
График работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года: что изменится
«Вирус разрушил организм здорового мужика» : умер трубач оперного театра Павел Бурков, заразившийся COVID-19
Красота за 400 миллионов: фотограф показал видео с новой подсветкой на оперном театре
«Загорелась веранда»: мама с пятилетним ребенком не смогли выбраться из горящего дома
Пляжи в Новосибирске 2020: в МЧС объяснили, когда их откроют
«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы
«Врезался в металлическое ограждение»: в Новосибирске 24-летний байкер сломал бедро, упав с мотоцикла
«Пожарные неслись»: в Новосибирске вспыхнула «ГАЗель»
«Открутили решетки на окнах»: полицейских уволили за то, что двое сибиряков убежали из камеры
«Я перелетел через машину»: байкер, которого сбил автомобиль, показал, как это произошло
«Он его не заметил»: под Новосибирском 30-летний водитель задавил пенсионера
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Счетная палата: «Кризис, возникший из-за коронавируса, будет продолжаться не меньше года»
«Мне страшно так жить»: лысой модели, которую избили на глазах у детей, начали угрожать
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 мая 2020 года составило 1300 человек
Директор футбольного клуба «Новосибирск» ушла в отставку
В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: 3-летний ребенок попал в больницу
«Где все?»: авиарадары засекли таинственную надпись над Новосибирском