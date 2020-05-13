График работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года: что изменится

13 Май 2020 2020-05-13T08:19:36+03:00

Рассказываем, как изменится график работы метро в Новосибирске с 13 мая Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, как изменится график работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года

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Стало известно, что изменится в графике работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года.

Поезда будут ездить с 6 утра до 24.00, как и прежде. Напомним, в период нерабочих дней метро Новосибирска работало до 22:00.

— Напоминаем, что интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составляет 3-3,5 минуты, а в межпиковое время — 5 минут, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Несмотря на возвращение к прежнему графику, профилактика коронавирусной инфекции в метро продолжается. Жители должны соблюдать масочный режим, в том числе и в общественном транспорте. Купить маски с 6 мая можно прямо на кассе, где продают жетоны: одна штука стоит 32 рубля.

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