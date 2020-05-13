«Загорелась веранда»: мама с пятилетним ребенком не смогли выбраться из горящего дома

13 Май 2020 2020-05-13T06:17:48+03:00

На пожаре погибли женщина и маленький ребенок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар возник после того, как замкнуло проводку

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В Черепаново Новосибирской области на пожаре погибли женщина и 5-летний ребенок. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Трагический случай произошел 7 мая. В частном жилом доме случился пожар, в огне погибли женщина и ребенок. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание из-за перегрузки электросетей, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В следственном комитете КП-Новосибирск уточнили, что дом был 1950 года постройки.

— Возгорание началось с веранды, доступ к выходу был заблокирован. Пожарных вызвали соседи. Когда огонь потушили, в доме обнаружили 30-летнюю женщину и 5-летнего ребенка. По данному факту следственный комитет Новосибирской области проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, 11 мая в Новосибирске произошел крупный пожар в трехэтажном доме — оттуда эвакуировались 50 человек. Обошлось без жертв.

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