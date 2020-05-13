2020-05-13T06:06:08+03:00
Общество

Пляжи в Новосибирске 2020: в МЧС объяснили, когда их откроют

КП-Новосибирск узнала, когда откроют пляжи в Новосибирске 2020
Ульяна ДЖАНКОВА
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Спасатели рассказали, когда откроют пляжи. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской областиСпасатели рассказали, когда откроют пляжи. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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Пляжи в Новосибирске 2020 не откроют, пока официально не закончится режим самоизоляции. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Пока пляжи официально не открыты, купаться запрещено. Купание разрешено только на пляжах, где есть спасательные посты, дно проверено водолазами, а зона для купания ограждена буйками. В настоящее время на территории Новосибирской области не принят в эксплуатацию и не открыт ни один из пляжей, — сообщили в МЧС по Новосибирской области. — Также, несмотря на жару, вода в реке еще холодная.

В регионе уже утонули несколько человек, в том числе ребенок. Под Новосибирском 9-летний мальчик катался с друзьями на велосипеде, они приехали на озеро, где он утонул. Спасатели просят соблюдать режим самоизоляции и не раньше времени не лезть в воду.

Напомним, режим самоизоляции в регионе продолжает действовать. Сколько он продлится, точно пока неизвестно, все будет завесить от эпидемиологической ситуации. Но начиная с 12 мая ряд ограничительных мер смягчили, например, новосибирцам разрешили гулять в парках и скверах, правда не во всех и при условии, что люди не будут толпиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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