«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы
Это решение компания приняла в связи с текущей ситуацией в стране, когда персонал закрытых из-за распространения коронавирусной инфекции предприятий остался без работы. «Ростелеком» готов компенсировать временную потерю занятости и помочь в решении вопроса трудоустройства тем, кто оказался в сложном положении.
- Возможность заняться продажами - отличный шанс для тех, кто готов попробовать что-то новое и достигнуть важных для себя результатов. Тем более, что «Ростелеком» предлагает сотрудникам, занятым на дистанционной работе, справедливое вознаграждение, готовую базу клиентов, обучение и помощь опытных наставников, - говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».
Филиалы «Ростелекома» в Сибири приглашают молодых инициативных людей с уже наработанными навыками продаж или с желанием развить в себе эти качества. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8-800-200-36-54. Телефон доступен для всех сибирских регионов, звонок будет переадресован на нужный филиал после соединения. По итогам собеседования с отобранными кандидатами будет заключен договор гражданско-правового характера.