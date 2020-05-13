«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы

13 Май 2020 2020-05-13T05:29:21+03:00

«Ростелеком» предлагает сибирякам стать агентами для удаленной работы на дому. Будущие сотрудники федерального провайдера будут отвечать за организацию продаж в сегменте B2B для малого и среднего корпоративного бизнеса

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Это решение компания приняла в связи с текущей ситуацией в стране, когда персонал закрытых из-за распространения коронавирусной инфекции предприятий остался без работы. «Ростелеком» готов компенсировать временную потерю занятости и помочь в решении вопроса трудоустройства тем, кто оказался в сложном положении.

- Возможность заняться продажами - отличный шанс для тех, кто готов попробовать что-то новое и достигнуть важных для себя результатов. Тем более, что «Ростелеком» предлагает сотрудникам, занятым на дистанционной работе, справедливое вознаграждение, готовую базу клиентов, обучение и помощь опытных наставников, - говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

Филиалы «Ростелекома» в Сибири приглашают молодых инициативных людей с уже наработанными навыками продаж или с желанием развить в себе эти качества. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8-800-200-36-54. Телефон доступен для всех сибирских регионов, звонок будет переадресован на нужный филиал после соединения. По итогам собеседования с отобранными кандидатами будет заключен договор гражданско-правового характера.