«Врезался в металлическое ограждение»: в Новосибирске 24-летний байкер сломал бедро, упав с мотоцикла

13 Май 2020 2020-05-13T05:17:37+03:00

У водителя не было нужных прав на управление байком

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В Новосибирске мотоциклист не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. С травмами новосибирец госпитализирован в больницу. Это произошло вечером во вторник, 12 мая.

— Водитель на мотоцикле Kawasaki следовал по кольцу инженера Будакова у дома 4 по улице Обская не справился с управлением в результате чего совершил наезд на препятствие — металлическое ограждение, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска. — Известно, что у мотоциклиста не было нужной категории, разрешающей управление мотоциклом.

Парня с переломом бедра и травмой головы госпитализировали в больницу.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортом без прав влечет за собой наказание — штраф от 5000 до 15000 руб.

Напомним, несколько дней назад на Колыванском шоссе иномарка, выезжающая с второстепенной дороги, сбила байкера. Он перелетел через машину, но смог потом самостоятельно встать на ноги. Позже новосибирец показал, как все случилось. Камера на мотоцикле сняла момент столкновения.

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В соцсети он опубликовал видео с камеры, прикрепленной к мотоциклу. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU