«Пожарные неслись»: в Новосибирске вспыхнула «ГАЗель»
Утром в среду, 12 мая, на Каменском шоссе вспыхнула белая “ГАЗель”. Очевидцы заметили ее у поселка Восход. У фургона загорелась передняя часть, полностью уничтожив кабину, снаружи и внутри все закоптилось.
О происшествии рассказали очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Машину тушат пожарные.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— Думал, куда так машины пожарных несутся по проспекту Дзержинского. Теперь понятно, — написал один из читателей в комментариях.
В МЧС по Новосибирской области прокомментировали, что в пожаре никто не пострадал
Напомним, несколько дней назад ночью во дворе дома №194/2 на улице Бориса Богаткова загорелся минивэн. Очевидцы предположили, что машину подожгли, также они отметили, что плотно припаркованные авто мешали пожарным тушить автомобиль.
Загоревшаяся "ГАЗель" в Новосибирске.
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