«Пожарные неслись»: в Новосибирске вспыхнула «ГАЗель»

13 Май 2020 2020-05-13T05:21:17+03:00

"ГАЗель" вспыхнула на Каменском шоссе в поселке Восход. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Утром в среду, 12 мая, на Каменском шоссе вспыхнула белая “ГАЗель”. Очевидцы заметили ее у поселка Восход. У фургона загорелась передняя часть, полностью уничтожив кабину, снаружи и внутри все закоптилось.

О происшествии рассказали очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Машину тушат пожарные.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Думал, куда так машины пожарных несутся по проспекту Дзержинского. Теперь понятно, — написал один из читателей в комментариях.

В МЧС по Новосибирской области прокомментировали, что в пожаре никто не пострадал

Напомним, несколько дней назад ночью во дворе дома №194/2 на улице Бориса Богаткова загорелся минивэн. Очевидцы предположили, что машину подожгли, также они отметили, что плотно припаркованные авто мешали пожарным тушить автомобиль.

Загоревшаяся "ГАЗель" в Новосибирске.

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