2020-05-13T04:22:19+03:00
Общество

«Открутили решетки на окнах»: полицейских уволили за то, что двое сибиряков убежали из камеры

Самим беглецам светит еще один срок — до пяти лет тюрьмы
Надежда РЫЖКИНА
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Двум сибирякам грозит до 5 лет лишения свободы за попытку побега.Двум сибирякам грозит до 5 лет лишения свободы за попытку побега.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Двух жителей Чулымского района Новосибирской области 21 и 29 лет будут судить за то, что они сбежали из камеры временного содержания в полиции. В изолятор их отправили в декабре 2019 года. В ночь с 20 на 21 декабря преступники убежали.

— Арестанты открутили решетки от стен камеры подручными средствами и пролезли через окно. Позже они скрылись. Обнаружив побег утром 21 декабря, сотрудники полиции нашли и задержали мужчин, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор Чулымского района вынес обвинительное заключение сибирякам за попытку побега из-под стражи. Материалы уголовного дела переданы в районный суд. За преступление мужчинам грозит суровое наказание — до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, были наказаны и полицейские, которые не уследили за беглецами. Шестерых сотрудников МВД привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, из них двоих — уволили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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