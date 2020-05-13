2020-05-13T04:44:30+03:00
Происшествия

«Я перелетел через машину»: байкер, которого сбил автомобиль, показал, как это произошло

В соцсети он опубликовал видео с камеры, прикрепленной к мотоциклу
Ульяна ДЖАНКОВА
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В соцсети появилось видео столкновения байкера с машиной. Фото: стоп-кадрВ соцсети появилось видео столкновения байкера с машиной. Фото: стоп-кадр
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Появилось видео ДТП с участием мотоциклиста на Колыванском шоссе. Авария произошла в воскресенье, 10 мая. ДТП вызвало много споров в соцсети. Байкер объяснил и показал, что именно произошло. На его мотоцикле была прикреплена камера, которая сняла момент столкновения с авто.

— Я двигался по Колыванскому шоссе. На перекрестке с Береговой с второстепенной дороги выехали два автомобиля: один проскочил по встречке справа, а второй — прямо на меня. Столкновения избежать не удалось, было практически лобовое. Я перелетел через автомобиль, а мотоцикл от удара отбросило назад, — рассказал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» байкер.

Сам мотоциклист отделался синяками и ушибами. Как сообщают очевидцы, после падения он смог самостоятельно встать на ноги.

Под Новосибирском иномарка сбила байкера.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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