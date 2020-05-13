«Он его не заметил»: под Новосибирском 30-летний водитель задавил пенсионера
Под Новосибирском, в селе Северное, произошла авария, в которой погиб пенсионер. Он переходил дорогу и попал под колеса автомобиля, который сдавал назад.
— Днем 12 мая в селе Северное, на улице Пешкова 30-летний водитель автомобиля “УАЗ-3909”, двигаясь задним ходом, наехал на 75-летнего пешехода, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Пенсионера увезли с места ДТП в центральную районную больницу, но спасти его не удалось. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее стало известно, что также под Новосибирском погибла 51-летняя женщина: в Бердске ее насмерть сбил автомобиль, когда она переходила дорогу ночью.
Полиция проводит проверку. Фото: ГУ МВД НСО.
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