Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

13 Май 2020 2020-05-13T03:00:15+03:00

За последние сутки в регионе выявили еще 5 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Районы, где у сибиряков обнаружили инфекцию: последние данные на 13 мая 2020 года — на нашей онлайн-карте

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Рассказываем о ситуации в регионе: за последние сутки новых городов и районов на карте распространения коронавируса Новосибирска не появилось.

Случаи инфицирования COVID-19 зарегистрированы в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, Оби. Кроме того, заболевшие коронавирусом есть Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

— За последние сутки в больницу привезли 55 человек с коронавирусом, в том числе в Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ — 5 человек, 2 — в Сузунскую, 2 пациента — в Карасукскую и 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ, — сообщает оперштаб регионального правительства.

Новых районов на карте распространения коронавируса не появилось.

Общее количество заболевших — 1171 человек, из них выздоровели 315, умерли — 16 пациентов. Последний летальный случай зарегистрирован во вторник, 12 мая. Это 64-летняя женщина, у нее диагностировали коронавирусную пневмонию.

Несмотря на рост заболевших, в регионе начали смягчать ограничительные меры. Новосибирцам разрешили гулять, открыли несколько парков и скверов. Главное условия — соблюдать дистанцию и не толпиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU