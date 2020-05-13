Счетная палата: «Кризис, возникший из-за коронавируса, будет продолжаться не меньше года»

13 Май 2020 2020-05-13T00:07:53+03:00

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Из-за вспышки коронавируса в России сложилась непростая экономическая ситуация. Ограничения, введенные для того, чтобы не допустить дальнейшее развитие инфекции, сказались на всех сферах жизни людей, включая финансовый аспект. В Счетной палате прогнозируют, что этот кризис продлится еще не менее года.

— Россия, как и другие страны, ведет антикризисную политику, принимая различные меры поэтапно. В настоящее время готовится следующий антикризисный пакет, — пояснили изданию NEWS.ru в Счетной палате России. — В данных условиях нет смысла говорить о каких-либо соревнованиях с другими странами. Каждое правительство принимает решения исходя из собственной специфики развития ситуации с коронавирусом. Упор в основном делается на поддержку экономики, отраслей и бизнеса, в некоторых странах практикуется адресное (в той или иной мере) выделение средств напрямую населению.

По словам экономиста, доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, для того, чтобы принять решение о каком-либо выделении средств, нужно серьезное обоснование, которое нуждается в подкреплении множественными статистическими данными. И чтобы накопить эти данные, требуется минимум месяц. Плюс, будет необходимо еще около двух недель, которые уйдут на обработку. Поэтому, каких-либо масштабных решений, касающихся мер поддержки, ожидать не следует вплоть до середины мая.

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