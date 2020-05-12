2020-05-12T22:48:36+03:00
Общество

«Мне страшно так жить»: лысой модели, которую избили на глазах у детей, начали угрожать

Сибирячка решила обратиться в полицию
Алена КУЛЕШОВА
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Девушка боится, что тот жуткий случай может повториться. Фото: Георгий ЛанскойДевушка боится, что тот жуткий случай может повториться. Фото: Георгий Ланской
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Сибирячка Виктория Михалек — модель и мама двоих детей. Девушка обладает весьма нестандартной внешностью: на голове у нее вместо волос — татуировка. Все дело в том, что на вторые роды ее организм отреагировал тотальной алопецией (выпадением волос — прим. Ред.). Тогда-то девушка и решила сделать себе тату и заняться модельной карьерой. Ранее КП-Новосибирск уже писала о том, как Виктория пострадала из-за своего необычного образа: трое мужчин подошли к ней на детской площадке, столкнули с качели, а потом еще и пнули на глазах у ее детей. По словам сибирячки, сегодня эта история могла повториться.

— Мне нужно было сходить на работу, я пошла вместе с детьми. И вот, когда мы уже возвращались домой, дочка увидела на детской площадке, как другие ребята качаются на качелях и стала проситься тоже. В последнее время мы с детьми мы гулять не выходили из-за режима самоизоляции. Но сегодня я решила, что пять минут мы можем себе позволить, — рассказала Виктория Михалек КП-Новосибирск. — Все было хорошо, дочка качалась, потом и я присела на те же качели. И тут ко мне подошел один из тех самых мужчин, которые несколько лет назад на меня набросились. Я видела, что он и его компания стояли около подъезда, опять что-то не могли поделить. Но решила, что они не станут к нам приставать. Но, мужчина подошел ко мне и сказал что-то вроде: «Что, второй дубль хочешь? Можем повторить». И, мне показалось, что он попытался меня еще и сфотографировать зачем-то. Слава богу, что в этот раз я была там не одна: на площадке были еще и другие соседи, они ему что-то сказали, и он отошел. Мы с дочкой и сыном тоже пошли домой. Вот я не понимаю, что ему от меня нужно? Неужели он не может просто оставить меня в покое? Причем, за все время, после того случая, это не первый раз, когда он пытается мне какую-то пакость сделать. Один раз он даже попытался на меня плюнуть с балкона! Ну вот как это воспринимать?

Сибирячка утверждает, что она обязательно пойдет писать заявление в полицию, ведь не может спокойно отнестись к таким угрозам от этих людей. Девушка боится, что тот жуткий случай может повториться.

— Эти слова, про то, что можем повторить, я воспринимаю именно как угрозу. Мне и так постоянно страшно, я не могу забыть все, что тогда произошло. Особенно учитывая то, что мы живем в одном доме, просто в разных подъездах. И такое поведение этих людей меня действительно напрягает, — пояснила Виктория.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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