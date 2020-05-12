2020-05-12T20:20:37+03:00
Спорт

Директор футбольного клуба «Новосибирск» ушла в отставку

Ее место может занять олимпийский чемпион Андрей Перлов
Алена КУЛЕШОВА
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Анна Баранова ушла с должности генерального директора футбольного клуба «Новосибирск». Фото: https://fcnsk.com/Анна Баранова ушла с должности генерального директора футбольного клуба «Новосибирск». Фото: https://fcnsk.com/
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Анна Баранова ушла с должности генерального директора футбольного клуба «Новосибирск». Сегодня она отработала последний день на своем посту.

— Я очень рада, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Новосибирск». Почти за год работы нам удалось многое сделать. Особо хотелось бы отметить работу футбольной академии, ведь теперь все дети имеют возможность заниматься футболом бесплатно. Желаю «Новосибирску» — коллективу клуба и болельщикам — удачи! — цитирует Анну Баранову официальный сайт ФК «Новосибирск».

В сети появилась информация о том, что теперь пост гендиректора клуба займет известный советский легкоатлет и олимпийский чемпион Андрей Перлов. В последние годы он занимал должность исполнительного директора федерации футбола Новосибирской области. В пресс-службе ФК «Новосибирск» эту информацию КП-Новосибирск пока комментировать отказались.

— О том, кто займет должность генерального директора после уход Анны Александровны будет известно позже, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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