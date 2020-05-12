В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: 3-летний ребенок попал в больницу

12 Май 2020 2020-05-12T19:19:44+03:00

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В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария случилась вечером в Калининском районе города.

— Сегодня в 21:40 в районе дома № 100 по Богдана Хмельницкого, 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Марч» со стороны торгового центра «Колорлон» в сторону улицы Объединения. Там она столкнулась с грузовиком Nissan diesel, за рулем которого сидел 38-летний мужчина. Грузовик ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Тайгинская в сторону улицы Писемского, — сообщили в Госавтоинспекции города Новосибирска.

В результате аварии пострадал 3-летний ребенок. С подозрением на сотрясение его доставили в больницу. По словам матери, в момент ДТП малыш находился в детском кресле, однако очевидцы случившегося утверждают, что женщина проехала перекресток на красный свет.

На месте аварии работали сотрудники ДПС, все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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