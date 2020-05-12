Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 мая 2020 года составило 1226 человек
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 мая 2020 года продолжает расти. За сутки количество выявленных случае COVID-19 увеличилось до 1226 человек, сообщил оперативный штаб.
За минувшие сутки врачи выявили в Новосибирской области 55 новых заболевших COVID-19. Пятеро из них — несовершеннолетние. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находится 55 человек, еще 16 пациентов по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ.
Число людей, госпитализированных в инфекционные больницы Новосибирска, составило 1431 человек. Это взрослые пациенты с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.
Количество детей, заболевших коронавирусом, выросло до 77. В детской больнице №3 находится 72 ребенка, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.
В регионе продолжает расти число выздоровевших от COVID-19. 338 человек выздоровели и были выписаны из больниц с начала вспышки заболевания.
В Новосибирске появилась еще одна жертва коронавируса, пациентке было 64 года.По данным оперативного штаба, общее число умерших от COVID-19 теперь составляет 16 человек.
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1857 человек. Всего 13 465 жителей региона сняты с медицинского карантина.
Врачи сделали жителям Новосибирской области 60243 теста на коронавирус.
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