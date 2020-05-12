Экс-главу Колыванского района будут судить за плохой ремонт ЗАГСа и дома культуры

12 Май 2020 2020-05-12T17:37:08+03:00

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Дело экс-главы Колыванского района Алексея Дорофеева будет рассмотрено в суде. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

— Согласно версии следствия, в 2017 году в рамках реализации региональной программы в сфере ЖКХ глава администрации рабочего поселка Колывань и общество с ограниченной ответственностью СК «Строитель» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории дома культуры и здания ЗАГСа, — сообщает прокуратура Новосибирской области. — Однако, уже при исполнении контракта подрядчик не выполнил все работы, которые были описаны в документах. Корме того, он использовал дешевые материалы, причинив таким образом району ущерб на сумму почти 1,4 миллиона рублей.

Однако, несмотря на все эти нарушения, глава поселка все же подписал акт приема выполненных работ. Теперь его обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении фирмы-подрядчика и организации, контролирующей строительство уже были вынесены обвинительные приговоры.

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