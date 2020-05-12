Мэрия назвала условие для того, чтобы открыть набережную Новосибирска для людей

12 Май 2020 2020-05-12T16:01:03+03:00

если новосибирцы будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, в скором времени могут открыть Михайловскую набережную. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Новосибирске пока что продолжает действовать режим самоизоляции, однако с 12 мая у жителей региона появились небольшие послабления. Одно из них — это возможность выходить на прогулки в парки и скверы. Конечно же, при соблюдении определенных условий: гулять можно только группами, не больше двух человек или вместе с семьей, с которой вы проживаете.

— Пока что в городе открыты только транзитные парки и скверы, через которые люди привыкли ходить на работу, в магазины. Это Первомайский сквер, Центральный парк. Нарымский сквер... Те парки, куда люди специально приезжают погулять, пока остаются закрытыми для посещения, — рассказала КП-Новосибирск вице-мэр города и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Кроме того, по словам Анны Терешковой, если новосибирцы будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, касающиеся вируса, то, вероятнее всего, в ближайшее время могут открыть для посещения и Михайловскую набережную.

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ИСТОЧНИК KP.RU