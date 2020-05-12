В Новосибирске школьники нашли мину рядом с жилыми домами
В Новосибирске подростки во время прогулки нашли мину. Около дома № 1 на улице Гаранина в Октябрьском районе работали специалисты по разминированию.
— У металлических гаражей рядом с домом № 1 на улице Гаранина подростки во время прогулки нашли мину. На месте работают сотрудники полиции и службы разминирования, — пишут сибиряки в паблике «АСТ-54» Вконтакте.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такой вызов действительно был. Однако, никакой опасности эта мина не представляла. Снаряд оказался учебным.
— Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с специалистами разминирования Росгвардии осмотрели предмет, который оказался в итоге, учебным снарядом. Никакой опасности он не представлял, с места происшествия его вывезли, — пояснили в полиции.
В Новосибирске школьники нашли мину рядом с жилыми домами.
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ИСТОЧНИК KP.RU