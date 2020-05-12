Шизофреник пытался прорваться в Казахстан через пограничников

12 Май 2020 2020-05-12T12:15:09+03:00

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Пограничники задержали на границе Карасукского района мужчину с шизофренией, пытавшегося незаконно попасть в Казахстан. Из документов с собой сибиряк имел только страховое свидетельство.

— Участковому пограничного отделения поступил звонок от члена добровольной народной дружины, который рассказал о том, что в поселке находится подозрительный мужчина, спрашивающий местных, в какой стороне находится Казахстан. Прибывшие на место сотрудники Пограничного управления быстро нашли и задержали мужчину, который пешком по автодороге двигался в сторону государственной границы, — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. — Задержанный вел себя агрессивно, путался в показаниях. Из документов у него имелось только страховое свидетельство. Мужчина пояснил, что собирался уехать жить в Павлодар, при этом, государственную границу он собирался пересечь в обход пункта пропуска.

Сибиряка доставили в отдел Пограничного управления в городе Карасук. Там выяснилось, что 28-летний мужчина живет в городе Белово в Кемеровской области. Там же он состоит на учете в психо-неврологическом диспансере, с диагнозом «шизофрения». До Карасукского района он добирался пешком и на попутке. После выяснения всех обстоятельств мужчина был передан в психиатрическое отделение Центральной больницы Карасукского района.

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