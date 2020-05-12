2020-05-12T12:13:25+03:00
Общество

Нательный крестик – знак взаимной любви к Богу

Зачем мы носим крестик и какой сакральный смысл он несет
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Нательный крестик символизирует не только нашу любовь к Богу, но и любовь Бога к людям. Мы должны помнить о том, что Господь не пожалел своей жизни, и наша свобода куплена дорогой ценой. Иногда крестик носят только в качестве украшения, а есть и те, кто использует крест неблагочестиво. В использовании святых вещей должна быть скромность и мера, ведь иначе это можно назвать кощунством.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

Зачем мы носим крестик и какой сакральный смысл он несет.Нательный крестик символизирует не только нашу любовь к Богу, но и любовь Бога к людям. Мы должны помнить о том, что Господь не пожалел своей жизни, и наша свобода куплена дорогой ценой. Иногда крестик носят только в качестве украшения, а есть и те, кто использует крест неблагочестиво. В использовании святых вещей должна быть скромность и мера, ведь иначе это можно назвать кощунством.

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