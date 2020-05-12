Не дошла до дома: в Новосибирске пропала 17-летняя девочка в очках и с черным рюкзаком

12 Май 2020 2020-05-12T11:11:09+03:00

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Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поисках пропавшей в Новосибирске 17-летней Литвиновой Алины Андреевны. Девочка ушла с территории Новосибирского политехнического колледжа 11 мая, около 12:00 — но до дома так и не добралась. О том, где сейчас находится сибирячка ничего не известно.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы длиной до плеч, собраны в шишку, зеленые глаза. Девочка носит очки. На момент своего исчезновения была одета в темную футболку, синие джинсы и розовые кроссовки. С собой у нее был темный рюкзак, — сообщается в ориентировке поискового отряда.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Алины или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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