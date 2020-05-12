«Не появился на работе»: под Новосибирском из своей квартиры пропал холостяк

12 Май 2020 2020-05-12T11:00:54+03:00

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В Куйбышеве разыскивают 34-летнего Долотова Алексея Сергеевича. Мужчина пропал 6 мая, но где он сейчас находится, не могут предположить даже его родители.

— Алексея еще не нашли, известий никаких. Как пропал и в какой одежде он был, мы не знаем. Может, ушел с утра из дома. Ведь он живет один в городе, а мы — в деревне. В тот день мы ему звонили, а он не брал трубку. Потом нам позвонить его напарник с работы — он работал грузчиком — спрашивал, почему Алексей не вышел на работу. 9 мая мы обратились в полицию. Пока продолжают поиски, больше за помощью ни к кому не обращались, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск отец пропавшего Сергей Долотов.

Известно, что последний раз Алексея Долотова видели в 23:00 6 мая в 1-ом квартале Куйбышева. Если вы знаете, где может быть пропавший, просьба позвонить по телефонам 8-923-142-32-69. 8 (383) 62-51-400 или 102.

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