2020-05-12T11:00:54+03:00
Общество

«Не появился на работе»: под Новосибирском из своей квартиры пропал холостяк

Уже неделю о нем нет никаких известий
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
О пропавшем неделю нет никаких известий. Фото: предоставлено героями публикации.О пропавшем неделю нет никаких известий. Фото: предоставлено героями публикации.
Изменить размер текста:

В Куйбышеве разыскивают 34-летнего Долотова Алексея Сергеевича. Мужчина пропал 6 мая, но где он сейчас находится, не могут предположить даже его родители.

— Алексея еще не нашли, известий никаких. Как пропал и в какой одежде он был, мы не знаем. Может, ушел с утра из дома. Ведь он живет один в городе, а мы — в деревне. В тот день мы ему звонили, а он не брал трубку. Потом нам позвонить его напарник с работы — он работал грузчиком — спрашивал, почему Алексей не вышел на работу. 9 мая мы обратились в полицию. Пока продолжают поиски, больше за помощью ни к кому не обращались, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск отец пропавшего Сергей Долотов.

Известно, что последний раз Алексея Долотова видели в 23:00 6 мая в 1-ом квартале Куйбышева. Если вы знаете, где может быть пропавший, просьба позвонить по телефонам 8-923-142-32-69. 8 (383) 62-51-400 или 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шизофреник пытался прорваться в Казахстан через пограничников
Нательный крестик – знак взаимной любви к Богу
Не дошла до дома: в Новосибирске пропала 17-летняя девочка в очках и с черным рюкзаком
«Не появился на работе»: под Новосибирском из своей квартиры пропал холостяк
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
«Он был без родителей»: под Новосибирском утонул 9-летний мальчик
«Этого момента мы долго ждали»: на Михайловской набережной зацвели розовые яблони, которые вырастают до 6 метров
Стало известно, в каких парках и скверах можно гулять новосибирцам
«Увидела среди деревьев»: сибирячка на прогулке с собаками обнаружила мертвого мужчину
«Таких уже сейчас надо бояться»: блогерша опозорила школьников, плюнувших в нее в электричке
В Новосибирской области пятерых детей, больных коронавирусом, госпитализировали в больницу
«Мы его постирали»: директор школы №26 рассказала, как на фасаде появился неправильный флаг
«Ночью шла через дорогу»: в Бердске ищут водителя, насмерть сбившего 51-летнюю сибирячку
«Разорвала ногу и чуть не упала в реку»: сибиряк спас пенсионерку, провалившуюся на мосту
«Никто не пострадал»: белый медвежонок на улице Академгородка оказался фейком