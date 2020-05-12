Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress

12 Май 2020 2020-05-12T10:51:39+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил предпочтения пользователей программы лояльности «Больше» в период самоизоляции.

Tele2 составила рейтинг самых популярных предложений в период самоизоляции. Так, клиенты охотнее отдавали предпочтение развлекательным онлайн-сервисам. Участники программы использовали предложение от «ЛитРес», которое позволяет получить три электронные книги бесплатно. Не менее популярными были и онлайн-кинотеатры. Абоненты оператора выбирали подписку в подарок от сервисов Wink, «КиноПоиск HD», а также Megogoи more.tv. До периода самоизоляции предпочтения клиентов распределялись иначе – чаще они использовали начисления кешбэка за покупку товаров в онлайн-магазинах, таких как АliExpress, KupiVIP, Shein, «Дочки-Сыночки», OBI, Nike, «Кенгуру», Lacoste и других.

В период самоизоляции участники программы лояльности также стали активноиспользовать предложение от «Яндекс.Деньги» с возможностью зачисления 200 рублей на счет, услугу«Tele2 Платеж» и бесплатную подписку на сервис для прослушивания музыки «Звук».

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Так, в категории «Онлайн-развлечения» клиентам доступны специальные предложения от онлайн-кинотеатров Okko, Megogo, Wink и других. Кроме этого, категория будет полезна для любителей компьютерных игр. Абоненты оператора могут получить на платформе Cyberhero бесплатный месяц игры в ладдере (рейтинговая система, где каждому игроку присваивается определенное количество очков) с призовым фондом 100 000 рублей, а также три билета на любые турниры с призовым фондом от 5000 рублей.

Клиенты также могут выбрать предложения от ресторанов «БУРГЕР КИНГ», «Додо пицца», «Папа Джонс» и супермаркета «Карусель». Еще абонентам доступны специальные условия от онлайн-библиотек «ЛитРес», MyBook, Bookmate и школ дистанционного изучения иностранных языков Skyengи Lingualeo.

В категории «Онлайн-шопинг» Tele2 разместила выгодные предложения от ювелирных сетей «Алтын» иSUNLIGHT, популярных магазинов АliExpress, «М.Видео», «Спортмастер», «Дочки-Сыночки», OBI, Nike, ASOS, Stradivarius, «Кенгуру»и многих других.