«Этого момента мы долго ждали»: на Михайловской набережной зацвели розовые яблони, которые вырастают до 6 метров
На Михайловской набережной зацвели яблони. Деревья полностью усыпаны розовыми цветами.
В мэрии города КП-Новосибирск рассказали, что этого момента долго ждали — яблоням было непросто приспособиться к континентальному сибирскому климату.
— Яблони сорта «Рудольф» посадили почти два года назад, в июле 2018. Не все из них прижились на новом месте, некоторые деревья даже пришлось заменить, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Красавица-яблоня в полный рост. Фото: Анна Терешкова
Известно, что эти яблони вырастают до 6 метров в высоту.
Напомним, в 2019 году сибиряки переживали за участь яблонь, которые никак не хотели цвести, теперь деревья в цвету, но посетители снова не могут любоваться красивым явлением. К сожалению, пока набережная закрыта из-за режима самоизоляции и новосибирцы не могут полюбоваться красивыми деревьями.
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