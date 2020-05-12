2020-05-12T10:25:34+03:00
Общество

«Этого момента мы долго ждали»: на Михайловской набережной зацвели розовые яблони, которые вырастают до 6 метров

Саженцы наконец-то прижились, теперь деревья радуют прохожих яркими цветами
Надежда РЫЖКИНА
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Яблони на набережной наконец зацвели. Фото: Анна Терешкова.Яблони на набережной наконец зацвели. Фото: Анна Терешкова.
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На Михайловской набережной зацвели яблони. Деревья полностью усыпаны розовыми цветами.

В мэрии города КП-Новосибирск рассказали, что этого момента долго ждали — яблоням было непросто приспособиться к континентальному сибирскому климату.

— Яблони сорта «Рудольф» посадили почти два года назад, в июле 2018. Не все из них прижились на новом месте, некоторые деревья даже пришлось заменить, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Красавица-яблоня в полный рост. Фото: Анна Терешкова

Красавица-яблоня в полный рост. Фото: Анна Терешкова

Известно, что эти яблони вырастают до 6 метров в высоту.

Напомним, в 2019 году сибиряки переживали за участь яблонь, которые никак не хотели цвести, теперь деревья в цвету, но посетители снова не могут любоваться красивым явлением. К сожалению, пока набережная закрыта из-за режима самоизоляции и новосибирцы не могут полюбоваться красивыми деревьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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