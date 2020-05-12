«Увидела среди деревьев»: сибирячка на прогулке с собаками обнаружила мертвого мужчину

12 Май 2020 2020-05-12T09:49:25+03:00

В Новосибирске девушка на прогулке с собаками обнаружила мертвого мужчину. Фото: «Инцидент Новосибирск».

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Во вторник, 12 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло ЧП. Там среди деревьев у дома №75/1 на улице Ватутина девушка обнаружила мертвого мужчину. Сибирячка в это время гуляла с собаками. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

— Увидела среди деревьев, — сообщает очевидец в группе.

Известно, что на место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В полиции и Следственном комитете по Новосибирской области инцидент КП-Новосибирск пока не прокомментировали.

КП-Новосибирск следит за развитие событий.

Напомним, накануне в котловане на левом берегу обнаружили тело мужчины. Он был мертв. Из воды его достали спасатели. Мертвый мужчина плавал в 300 метрах от берега. Личность мужчины сейчас устанавливают полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU