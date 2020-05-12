«Увидела среди деревьев»: сибирячка на прогулке с собаками обнаружила мертвого мужчину
Во вторник, 12 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло ЧП. Там среди деревьев у дома №75/1 на улице Ватутина девушка обнаружила мертвого мужчину. Сибирячка в это время гуляла с собаками. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».
— Увидела среди деревьев, — сообщает очевидец в группе.
Известно, что на место вызвали сотрудников правоохранительных органов.
В полиции и Следственном комитете по Новосибирской области инцидент КП-Новосибирск пока не прокомментировали.
КП-Новосибирск следит за развитие событий.
Напомним, накануне в котловане на левом берегу обнаружили тело мужчины. Он был мертв. Из воды его достали спасатели. Мертвый мужчина плавал в 300 метрах от берега. Личность мужчины сейчас устанавливают полицейские.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Прибило к берегу»: в котловане нашли мертвого мужчину.
Полицейские выясняют, кто он. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU