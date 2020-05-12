«Таких уже сейчас надо бояться»: блогерша опозорила школьников, плюнувших в нее в электричке

12 Май 2020 2020-05-12T09:19:13+03:00

Блогерша сняла на камеру школьников, когда те плюнули в нее. Фото: стоп-кадр.

Сама девушка недавно ради того, чтобы попасть на шоу к Андрею Малахову заявила, что подожгла сухую траву и устроила на фоне пожара фотосессию

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В соцсети появился ролик, на котором школьники устроили дебош в электричке. Они плевали в пассажиров. Видео сняла блогерша под псевдонимом Таня Муркина. Она известна тем, что устроила фотосессию на фоне пожара. Девушка заявила, что подожгла сухую траву специально ради эффектных селфи. Так она хотела попасть на шоу к известному телеведущему Андрею Малахову. Видео с детьми опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск».

— Ехала в сторону Бердска в электричке. По вагонам бегали дети, матерились, били друг друга, плевались, кусали людей, сходили с ума. Как теперь после такого ездить в электричке? — написала Таня Муркина.

Подписчики паблика удивились, что дети были в электричке без родителей, а один из пассажиров узнал компанию школьников.

— Я вчера этих чуть с автобуса не выкинул, сразу шелковые стали. Они из Бердска, — написал мужчина в группе.

Многих новосибирцев возмутило поведение беспризорных детей.

— Таких уже сейчас надо бояться, — написали подписчики группы.

Судя по смеху за кадром, даже в тот момент, когда школьник плюет в лицо блогерши, инцидент ее особо не расстроил. Она поспешила поделиться роликом в соцсети.

Блогерша сняла на видео, как дети хулиганят в электричке.

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