В Новосибирской области пятерых детей, больных коронавирусом, госпитализировали в больницу

12 Май 2020 2020-05-12T08:40:05+03:00

В больницу госпитализировали еще пятерых детей с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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Во вторник, 12 мая, стало известно, что за последние сутки еще пятерых детей положили в детскую больницу №3 с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области. Теперь общее количество детей, заразившихся COVID-19, достигло 77 человек.

— С подозрением на коронавирус, в том числе и подтвержденным диагнозом госпитализировали за сутки 72 ребенка. Общее количество заразившихся COVID-19 достигло 1226 человек, — рассказали в оперштабе.

Несмотря на то, что количество больных коронавирусом пациентов растет, в регионе решили смягчить ограничительные меры. Так, например, семья разрешили гулять, но не на детских площадках. Главное условие — не толпиться компаниями. Еще новосибирцам можно заниматься спортом на улице и ходить на кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU